Tchad : L'équipe humanitaire se mobilise pour 2025

La réunion a permis d'identifier les domaines d'intervention prioritaires pour l'année à venir, en tenant compte des besoins des populations les plus vulnérables. Les discussions ont porté sur les enjeux suivants :



Réponse aux crises multiples : Le Tchad fait face à des défis humanitaires multidimensionnels, notamment la crise soudanaise avec l'afflux massif de réfugiés, les déplacements internes, les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les urgences sanitaires.

Le Tchad fait face à des défis humanitaires multidimensionnels, notamment la crise soudanaise avec l'afflux massif de réfugiés, les déplacements internes, les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les urgences sanitaires. Renforcement de la coordination : Il est essentiel de renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires, les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers pour assurer une réponse efficace et cohérente.

Il est essentiel de renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires, les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers pour assurer une réponse efficace et cohérente. Résilience des communautés : L'accent sera mis sur le renforcement de la résilience des communautés face aux chocs, en favorisant des solutions durables et en soutenant les initiatives locales.

L'accent sera mis sur le renforcement de la résilience des communautés face aux chocs, en favorisant des solutions durables et en soutenant les initiatives locales. Accès humanitaire : Il est crucial de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations dans le besoin, en particulier dans les zones difficiles d'accès.



Collaboration et gratitude





Le Coordonnateur résident et humanitaire, Dr François Batalingaya, a souligné l'importance de cette réunion pour réfléchir aux progrès réalisés et aux défis à venir. Il a mis en avant la nécessité de renforcer la collaboration entre tous les acteurs pour apporter une réponse humanitaire efficace.





Mme Zara Mahamat Issa, du Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, a exprimé sa gratitude pour la collaboration fructueuse avec les Nations Unies et les partenaires techniques et financiers. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir les efforts humanitaires en faveur des populations les plus vulnérables.