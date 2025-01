Tchad : L’état-major des armées annonce le départ des forces françaises d’Abéché

L’État-Major Général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que, ce jour, 11 janvier 2025, marque une étape importante dans le processus de retrait des Forces françaises du Tchad. La cérémonie officielle de rétrocession de la base militaire d’Abéché s’est tenue en présence du Ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, du Chef d’État-Major Général des Armées 2ᵉ adjoint, ainsi que des autorités administratives et militaires de la province du Ouaddaï, Informe le général Chahane Issakha Acheikh, directeur de la communication de l’armée.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du désengagement progressif des troupes françaises du territoire tchadien, conformément au calendrier établi entre les deux parties. Après la rétrocession de la base de Faya en décembre 2024, la prochaine et dernière étape concernera la base Sergent Adji Kossei de N’Djamena, dont la date limite de départ est fixée au 31 janvier 2025, une échéance qualifiée de non négociable par les autorités tchadiennes.



L’État-Major Général des Armées réaffirme l’engagement du Tchad à garantir sa souveraineté et à prendre en charge sa propre défense.