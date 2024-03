Tchad: L'ex premier ministre Emmanuel Nadingar lance un championnat de football à Bébédjia

Juste après le coup d'envoi effectué par l'ex-Premier Ministre du Tchad Emmanuel Nadingar, fervent supporteur de football, les deux équipes se sont engagées sur le terrain avec des dynamiques différentes. Dès les premières minutes, une pression exercée par le Puma FC de Miandoum a permis à Bekoutou Samson, numéro 17, d'inscrire un doublé aux 18e et 23e minutes. Maxime Reounodji du Bekia a réduit l'écart en marquant à la 55e minute.



Profitant d'une faute commise dans la surface de réparation, Kodhotoum Rinaldo du Miandoum a transformé un puissant penalty qui a scellé le sort du Toumai FC en les renvoyant définitivement aux vestiaires.



Lors des allocutions, le vice-président de la ligue départementale, Monsieur Moyombaye Urbain, a exprimé sa satisfaction quant aux relations de la ligue, avant d'exposer en détail les aspects pratiques et techniques de son organisation. Il a solennellement convié les diverses entreprises à apporter leur soutien à la ligue afin d'assurer le succès du championnat.



Prenant officiellement part au lancement du championnat, l'ancien Premier Ministre Emmanuel Nadingar a chaleureusement salué la dynamique dont fait preuve la ligue, lui permettant d'accomplir des réalisations remarquables malgré des moyens limités.



Fervent croyant aux bienfaits de ce sport emblématique, Emmanuel Nadingar encourage vivement les jeunes à s'investir pleinement dans cette discipline. Il souligne son rôle central en tant que vecteur d'unité, de fraternité, d'amour et de paix.



Au cours de ce championnat, il est impératif que les clubs se conforment strictement à ses règles pour assurer le bon déroulement des activités au sein de la ligue.