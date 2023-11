Tchad : L'importance de la gestion communautaire des risques climatiques mise en lumière

Dans le cadre d'un atelier organisé dans les deux régions de Logone par l'équipe technique du PNUD et l'ONG ESEDD, le coordonnateur national du projet Gestion communautaire des risques climatiques, Abraham Allonanga, a clarifié les objectifs et les mécanismes du projet aux communautés locales lors d'un entretien avec le correspondant d'Alwihda Info. Allonanga a indiqué que ce projet, initié par le gouvernement tchadien, vise à sensibiliser et préparer les communautés à affronter et s'adapter aux conséquences du changement climatique.



Selon Allonanga, les activités sur le terrain jouent un rôle crucial en permettant aux communautés de se préparer et de réagir proactivement aux risques climatiques grâce à des systèmes d'alerte précoce.



Il a également discuté de l’assurance agricole indicielle comme un outil de gestion des risques liés aux pratiques agricoles, en mettant l’accent sur la protection contre des phénomènes spécifiques tels que la sécheresse et les précipitations excessives.



Allonanga a expliqué que l’assurance indicielle permet aux communautés de mieux se prémunir contre les catastrophes naturelles. Il a clarifié le concept de prime d’assurance, qui dépend du coût de production et du revenu global attendu, permettant aux agriculteurs de souscrire à une assurance basée sur des indices climatiques pour protéger leurs cultures.



Enfin, il a souligné que les producteurs doivent assurer leurs champs en tenant compte des indices climatiques choisis, ce qui offre une couverture en cas de sécheresse ou de pluies excessives.