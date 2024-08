Tchad : L'incinération de produits périmés à Sarh

Cette opération s'est déroulée sous la supervision du Gouverneur Abderamane Ahmat Bargou et de ses collaborateurs, reflétant l'engagement des autorités à assurer la sécurité alimentaire et la santé des citoyens.



Les produits détruits avaient été saisis dans certains marchés et boutiques de la ville de Sarh, car ils représentaient un danger pour la santé des consommateurs.



Le Gouverneur a remercié les agents de la délégation du commerce et les forces de sécurité pour leurs efforts de contrôle régulier des produits dans les commerces.



Cette opération d'incinération est un acte fort pour montrer la détermination des autorités à lutter contre la commercialisation de produits non conformes et périmés.



La Délégation du Commerce et de l'Industrie a également intensifié les contrôles et les campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et des consommateurs sur les risques liés à l'utilisation de produits de mauvaise qualité.

Cette initiative vise à assurer la sécurité alimentaire et la santé publique dans la province du Moyen-Chari.