Tchad : L'incubateur des jeunes entrepreneurs MIDI initie une journée d'orientation pour des lycéens

Dans son discours d'ouverture, Ibrahim Moussa Youssouf, représentant du Mouvement Populaire Tchadien, a rappelé que l’objectif de cette initiative est d’outiller les élèves en classe préparatoire par des pratiques éducatives afin de réussir leurs examens et de les orienter vers des filières répondant à l’adéquation entre la formation et l’emploi.



Il a souligné que pour réussir le baccalauréat, rien ne remplace le travail personnel. L’application de certains conseils et techniques peut néanmoins augmenter considérablement les chances de réussite. Les points clés à respecter pour garantir le succès incluent l'assiduité aux cours, l'attention pendant les leçons, la prise de notes, une parfaite connaissance du programme d’études, l'organisation et la planification du temps de travail pour éviter le stress, l'utilisation de méthodes de révision adaptées, un travail régulier, des pauses récréatives, une bonne hygiène de vie, le soutien des professeurs, des amis et de l'entourage, ainsi que des révisions en groupe.