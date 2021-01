Tchad : L’intrigante procédure pour l’affaire du SG de la mairie de Moundou

Enlevé par les services de l’Agence Nationale de la Sécurité de Moundou le 10 janvier 2021, puis conduit à la maison d’arrêt le 18 du même mois, le secrétaire général de la mairie de Moundou, Mbaïram Alladoum passe sa onzième nuit à la maison d’arrêt de Madaga. Alors que tout le monde s’interrogeait sur les raisons de son arrestation, une mission de l’Inspection Générale d’Etat effectuait un contrôle à la mairie de Moundou.



C’est à l’issue de ce contrôle que l’inspecteur d’Etat, chef de mission, Abdelkerim Nasser Brahim par une note, suspend le maire intérimaire Nediao Dingambaye et son secrétaire général Mbaïram Alladoum, accusés d’avoir attribué des marchés à deux entreprises de la place sans respect des procédures légales. Ils sont également accusés dans cette note, d’avoir corrompu des agents de l’administration de la ville et d’avoir géré d’une manière opaque la commune.



Les deux hommes devraient donc être interpellés et gardés à la maison d’arrêt en attendant que la justice ne décide sur leur sort. Seulement, le maire suspendu Nediao Dingambaye se promène librement dans la ville, alors que son secrétaire général Mbaïram Alladoum est détenu à la maison d’arrêt. Chose curieuse, le parquet de Moundou tarde à se prononcer sur le sort du SG Mbaïram Alladoum. Ce qui ferait penser à une arrestation arbitraire, un règlement de compte ou un acharnement politique contre lui.