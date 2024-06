Tchad : L'invasion des chenilles menace les récoltes des agriculteurs : Un cri d'alarme face à la précarité rurale

Le village de Vridjibao, situé à trois kilomètres au nord-ouest de Pala, est l'un des plus durement touchés par cette infestation. Les agriculteurs, démunis et désemparés, assistent impuissants à la destruction de leurs cultures. La replantation devient inutile face à la rareté des pluies et à la persistance des chenilles.



L'origine du problème : sécheresse et papillons



Selon Mbarou Antoine, ingénieur agronome à l'ITRAD (Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement), ces chenilles proviennent de papillons qui pondent leurs œufs sur les plantes. La sècheresse favorise leur prolifération, car ces insectes sont plus résistants à des conditions arides.



Solutions préconisées : produits chimiques et sensibilisation



M. Antoine préconise l'utilisation de produits chimiques tels que l'Emmacot ou le Cypercal pour lutter contre les chenilles. Cependant, l'accès à ces produits est limité pour les agriculteurs, souvent confrontés à la précarité.



Un appel à l'aide et à la prise de conscience



Face à cette situation alarmante, les agriculteurs lancent un appel à l'aide. Ils ont besoin de soutien pour se procurer les produits nécessaires et de sensibilisation pour adopter des pratiques agricoles durables. La lutte contre la déforestation, qui accélère la désertification, est également essentielle.



Un cri d'alarme pour sauver l'environnement et l'avenir rural du Tchad



L'invasion des chenilles n'est qu'un symptôme d'un problème plus vaste : la précarité du monde rural tchadien. Le manque de ressources, l'infertilité des sols, les aléas climatiques et la déforestation plongent les agriculteurs dans un cycle de crises sans fin. Il est urgent de prendre des mesures concertées pour sauver l'environnement et assurer un avenir viable aux populations rurales du Tchad.