Tchad : L’investiture du Président de la République est prévue le 23 mai 2024

La cérémonie d'investiture de Mahamat Idriss Déby Itno en tant que « premier Président de la 5ème République du Tchad » aura lieu à N'Djaména le jeudi 23 mai 2024 selon une correspondance de la présidence. Cet événement marque une étape importante dans la transition du Tchad vers un ordre constitutionnel après le décès du président Idriss Déby Itno en 2021.



L'investiture du Président Déby Itno est prévue en présence de plusieurs dirigeants mondiaux. La présence de nombreux dirigeants internationaux souligne l'importance de cette transition politique au Tchad et la volonté du nouveau régime de s'inscrire dans une dynamique de normalisation des relations avec la communauté internationale.



Après une période de transition marquée par des défis politiques et sécuritaires, cette investiture officielle du nouveau Président élu devrait permettre de réaffirmer la légitimité des institutions et d'amorcer une nouvelle ère de stabilité au Tchad.



L'enjeu pour le Président Déby sera de rassembler au-delà de ses propres soutiens et d'apaiser les tensions politiques, afin de favoriser une gouvernance inclusive et le retour à l'ordre constitutionnel.