Tchad - L'orpaillage à Kouri Bougoudi : Un Eldorado assoiffé

Cependant, l'eau y est une denrée rare et extrêmement chère. Les jeunes mineurs témoignent devoir débourser 3000 francs CFA (environ 5 euros) pour se laver une fois par jour.



L'eau provient souvent de Libye, mais est principalement destinée aux forces de sécurité. Cela crée une situation difficile pour cette population d'orpailleurs, estimée à plus de 40 000 personnes.



Parfois, les mineurs doivent rester deux semaines sans prendre de douche. Pour les obligations religieuses, ils sont contraints d'utiliser du sable pour faire leurs ablutions.



Cette situation interpelle les autorités sur le fait qu'une zone aussi riche en or puisse manquer à ce point d'accès à l'eau, un bien essentiel à la vie.



En août 2023, une rencontre a eu lieu entre les chefs traditionnels de la région du Tibesti et le président Mahamat Idriss Déby Itno pour évoquer ces problèmes d'accès à l'eau et aux soins. Mais jusqu'à présent, la situation n'a pas été résolue.



Le prix d'un fût d'eau peut atteindre entre 15 000 et 17 500 francs CFA, une somme exorbitante pour ces orpailleurs.