Tchad : LIVA et OJBT remettent des attestations de fin de formation en informatique et en anglais à Sarh

Ces jeunes ont suivi cette formation du 7 août au 9 septembre à la Maison de la Culture Ngarta Tombalbaye et au Lycée Technique Industriel de Sarh, dans le cadre d'une initiative portée par une école de langue basée au Ghana. Le Coordonnateur National de l'OJBT, Mouéderomti Mbaïdjibé, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs de cette formation et les autorités locales qui ont permis son organisation à Sarh. Il a souligné l'importance de la maîtrise de l'anglais et de l'informatique dans le monde actuel, devenu un village planétaire



Le directeur de L'Institut LIVA, Livassou Sakadi, a expliqué que l'objectif de cette formation était d'équiper les jeunes avec des compétences en anglais et en informatique, afin qu'ils puissent les utiliser efficacement dans leurs études et leur future vie professionnelle.

Le représentant du délégué de la jeunesse et des sports du Moyen-Chari, Obili Dakour, a encouragé les lauréats à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation.