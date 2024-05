Tchad : LOAH, un atelier pour renforcer la gouvernance du secteur rural

Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire Général Adjoint (SGA) du ministère de la Production et de la Transformation Agricole, Allakere Arthomas, a déclaré que cette initiative de mise en place d'une loi d'orientation va servir de base à une meilleure gouvernance du secteur rural ainsi qu'à l'élaboration des politiques et programmes dans ce secteur. Il a souligné que le pays dispose d'importantes potentialités agro-sylvo-pastorales et halieutiques permettant de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté rurale. Il a également indiqué que la situation actuelle est l'une des principales causes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, affectant la santé et l'état nutritionnel des populations, notamment des mères et des enfants en milieu rural.



La LOAH met au cœur de l'action la promotion des exploitations familiales agricoles et la prise en charge des besoins, des contraintes et des attentes spécifiques des groupes vulnérables, ainsi que l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes dans les activités agricoles, pastorales et de pêche, tout en promouvant la sécurisation des activités des femmes, a-t-il conclu. Cet atelier durera 3 jours.