Tchad : La BAD injecte des milliards pour moderniser les infrastructures

Cette réunion a permis de passer en revue les projets en cours et d'aborder plusieurs sujets clés :



Financement des Infrastructures : La BAD intervient dans le secteur des infrastructures, notamment par le financement des projets routiers. Parmi les projets discutés, le don de 44,16 millions d'euros approuvé le 22 novembre 2024 pour le bitumage de la route Kyabé-Mayo (49,5 km) et la construction d'un pont de 55 mètres sur l'axe Kyabé-Singako.





Projets Futurs

Dr Nguessan a indiqué que l'Appel d'Offres pour ce projet sera lancé mi-janvier 2025, avec un démarrage des travaux prévu pour mars 2025.



Un autre projet évoqué est la route transsaharienne (RTS), avec une intervention de la BAD sur la section Rig Rig - Daboua - Frontière du Niger. Le ministre des Infrastructures a souligné l'importance de ce projet pour le Tchad, en précisant qu'il s'agit d'un vœu du Chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno.





Financement et Décentralisation

Le ministre a également mentionné que le conseil d'administration de la Banque Mondiale devrait statuer d'ici fin décembre sur le financement de la route Liwa-Rig Rig, un axe essentiel de la RTS.



Concernant la décentralisation, Dr Nguessan a exprimé la volonté de la BAD d'accompagner le Tchad dans la mise en place de stratégies pour une gestion locale efficace des infrastructures.





Changements Climatiques et Développement Durable

La BAD a également souligné son engagement à soutenir le développement d'ouvrages d’assainissement face aux impacts du changement climatique.



Le ministre a plaidé pour que la BAD prenne en compte le projet de bitumage de la route Sarh-Maro-Sido, qui aboutit à la frontière avec la RCA.





Forum sur les Infrastructures

Enfin, Aziz Mahamat Saleh a annoncé qu'un Forum sur les Infrastructures se tiendra à N'Djamena du 24 au 27 février 2025, visant à renforcer les collaborations et les stratégies pour le développement des infrastructures au Tchad.







Cette rencontre met en lumière les efforts continus du Tchad pour améliorer ses infrastructures et le rôle essentiel de la BAD dans le soutien à ces initiatives. Les discussions sur les projets en cours et futurs montrent un engagement fort pour le développement durable et la coopération internationale.