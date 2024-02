TCHAD

Tchad : La Bad et le Ministère des Mines consolident leur partenariat dans le secteur minier

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Février 2024

Une rencontre entre le Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdelkérim Mahamat Abdelkerim, et le représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD), M. Claude N'kodia, s'est tenue ce jeudi 1er février 2024 au cabinet du Ministre. Cette réunion avait pour objectif de discuter de la contribution du secteur minier à l'économie nationale et d'établir un partenariat entre le ministère et la BAD pour la réalisation de projets miniers.