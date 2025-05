TCHAD

Tchad : La Banque Mondiale s'ngage pour l'éducation des filles à travers le projet SWEED+

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Mai 2025

Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Dr. Aboubakar Assidick Choroma, et le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Promotion Civique, Monsieur Ahmat Youssouf Tahir, ont reçu ce mercredi 14 mai 2025 une délégation de la Banque mondiale, actuellement en mission au Tchad.