Tchad : La Banque mondiale et la CCIAMA organisent un forum sur la passation des marchés pour le secteur privé

Lors de son discours, Rasit Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, a souligné l'engagement du groupe de la Banque mondiale aux côtés du gouvernement pour relever les défis. Il a également rappelé que le rapport diagnostique du secteur privé, bientôt publié par la Banque mondiale, mettra en évidence les défis auxquels le secteur privé est confronté au Tchad ainsi que les opportunités offertes par le pays pour attirer davantage d'investissements privés.



Rasit Pertev a rappelé que l'objectif de ce forum est d'aider le secteur privé tchadien à mieux se préparer pour répondre aux exigences des appels d'offres et des demandes de propositions de la Banque mondiale. Il a également souligné l'importance d'élargir la participation à d'autres acteurs de la chaîne de la commande publique.



Les problématiques majeures abordées lors du forum serviront de base pour définir les thématiques à aborder lors des prochaines éditions. Le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad a invité tous les participants à prendre part activement aux échanges et à formuler des propositions visant à améliorer la participation du secteur privé tchadien à l'exécution des marchés publics financés par la Banque mondiale. Rasit Pertev s'est également dit prêt à soutenir toute initiative visant à promouvoir la connaissance des procédures de passation des marchés.



De son côté, le président de la CCIAMA s'est félicité du partenariat existant entre la CCIAMA et la Banque mondiale et a salué l'initiative d'organiser ce forum. Il a rappelé aux opérateurs économiques l'importance des thématiques qui seront abordées, car elles contribuent à leur orientation et répondent aux intérêts exprimés par certains, tout en identifiant les contraintes et les obstacles liés aux procédures de passation des marchés qui deviennent de moins en moins transparentes.



Ce forum représente une plateforme essentielle pour favoriser la collaboration entre la Banque mondiale, la CCIAMA et le secteur privé tchadien. Il vise à renforcer la compréhension des procédures de passation des marchés et à promouvoir une participation plus active du secteur privé dans l'exécution des marchés publics. En favorisant la transparence et en encourageant les bonnes pratiques, ce forum contribuera à dynamiser le climat des affaires au Tchad et à stimuler l'investissement privé dans le pays.