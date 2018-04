TCHAD Tchad : La CASAC dénonce l’amplification des diatribes sur la nouvelle République

Par Info Alwihda - 1 Mai 2018





Le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid, a organisé, hier, dimanche 30 avril 2018, au quartier Repos I, une marche de soutien à cette nouvelle étape vers la 4ème République pour réadapter les institutions, et les textes qui régissent la République à la réalité de l’heure. Cependant, la Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), se dit écœurée d’observer que, depuis la tenue du forum national inclusif tenu du 19 au 27 mars 2018, au Palais du 15 Janvier de N’Djaména, certains acteurs politiques, des activistes exilés en mal d’existence, et autres politiques, en manque de popularité ayant un comportement relativement puéril et irresponsable, se livrent à des exercices dont ils ne maitrisent aucunement l’ampleur. Par ailleurs, elle déplore que certains individus amplifient ces derniers temps, sur la toile, et dans certains médias, des diatribes et autres insanités, invitant les tchadiens à la révolte pour protester contre la nouvelle Constitution. Le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid a exprimé sa stupéfaction contre certains leaders religieux, d’après lui, qui se sont invités, sur un terrain glissant. Il leur demande de rester à l’écart de la politique. Car, dit-il notre pays est laïc, il n’est pas autorisé aux Hommes de Dieu de prendre des postures politiques. Selon lui, Il est temps pour nos religieux de prier pour notre pays pour que cette nouvelle constitution puisse apporter véritablement les changements tant attendus par le peuple tchadien.



Face à la conjoncture de l’heure, souligne le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC) , Mahmoud Ali Seid, l’unité du peuple Tchadien derrière la politique publique est un devoir citoyen, qui devrait incontestablement tous nous animer. Il regrette que d’autres agitateurs, n’hésitant pas eux, à cracher leurs haines contre leurs propres compatriotes, en distillant sur la toile le bluff, le mensonge, l’intox et la désinformation, dans le seul but d’écorner l’image de leur pays.



Par ailleurs, il appelle vivement à ce que ce comportement anti-citoyen cesse ; Car dit-il, le Tchad a plutôt besoin de l’unité de toutes ses filles et fils. La coalition des Associations de la société civile pour l’Action citoyenne, rappelle à l’opinion tant nationale qu’internationale, qu’elle ne restera jamais indifférente face aux ennemis de la paix, qui utilisent des méthodes anachroniques, indignes et surannées, pour assouvir les intérêts malsains de certaines officines, tapis dans l’ombre, et qui ont pour seul leitmotiv, la destruction de notre pays. « Il va sans dire aussi, qu’il serait inadmissible pour nous, d’accepter le comportement de certains acteurs politiques et ceux de la société civile bien évidemment, qui, pour des raisons divers et variées veulent annihiler les efforts que pose le gouvernement en faveur du bien-être de la population. Nous en sommes profondément persuadé, que le vrai peuple Tchadien avancera comme un seul homme, derrière l’homme de la paix, j’ai nommé son Excellence Idriss Deby itno », prévient le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid.



La CASAC attire l’attention des groupes armés terroristes qui chercheraient la destruction de son pays, qu’aucune tentative, qu’aucune chausse trappe ourdi contre son pays ne passera ; « Car nous sommes debout comme un seul homme, pour défendre cette paix, qui est incontestablement profitable pour toute la population. Si aujourd’hui le Tchad jouit d’une paix et d’une stabilité incontestée, croyez-moi, ce n’est pas du tout fortuit, c’est plutôt la résultante de moult sacrifices fournis par de vaillants patriotes, et qui ont à leurs tête son Excellence Idriss Deby Itno, chef de l’Etat, président de la République du Tchad », relève-t-il. Par conséquent, la CASAC, se dressera débout tel un mur, pour barrer la route aux Hommes sans foi, ni loi et qui plus est sans probité morale, qui cherchent sans discontinuité à diviser les Tchadiens pour assouvir leurs desseins autant machiavéliques et immoraux.





