Tchad : La CASAC lance une vaste campagne citoyenne pour renforcer le vivre-ensemble

La Coalition des associations de la société civile (CASAC) a lancé dimanche à Linia, une vaste campagne dénommée « conscience citoyenne». Cette campagne a pour objectif de recenser les doléances des citoyens et citoyennes face au contexte de l’heure. Elle vise également à vulgariser les préceptes nobles du vivre ensemble.



Selon le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid, “les Tchadiens de tous les bords confondus doivent prioriser les valeurs cardinales de la vie en société et éviter de céder aux chausses trappes ourdies par les pourfendeurs de la haine et de la division entre les citoyens.“



« Nous allons également mettre un accent particulier sur l’unité nationale qui doit être consolidé de plus belle », dit-il.



À la fin de cette opération, la CASAC remettra officiellement un cahier des doléances citoyennes à qui de droit, pour que d’autres actions publiques nouvelles, en phases avec les desideratas des uns et des autres, soient prises.



Cette opération durera un mois et touchera plusieurs provinces du pays.



Par ailleurs, le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid a indiqué que des sages conseils seront prodigués pour favoriser davantage le brassage intercommunautaire et encourager les citoyens dignes qui pensent que le Tchad se porte bien.