Tchad : La CASCIDHO exhorte la nouvelle CENI à assurer son rôle d’organe indépendant

C’est à travers un point de presse dans ses locaux que la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (CASCIDHO) a communiqué largement sur le processus électoral.



La CASCIDHO a pris acte de la nomination des nouveaux membres de la CENI. Elle dit apporter son soutien dans la mesure où la précédente composition a échoué sur tous les plans. Les chronogrammes non exécutés et la désignation d’un opérateur pour les listes électorales restent problématique, dit-elle.



« Une CENI qui n’arrive même pas à mettre en œuvre les 10% de son programme de préparation technique et matérielle des prochains scrutins. Voilà, du fait de son incompétence l’on n’arrive même pas à organiser en décembre les législatives plusieurs fois reportées. Et si l’on ne prend pas garde, elle risquerait de nous amener à un vide juridique fatal pour les présidentielles d’avril 2021 », prévient le Coordonnateur national de la CASCIDHO Mahamat Digadimbaye.



Pour la CASCIDHO, il faut un changement de méthode de travail au sein de la CENI. Car une CENI ne peut être indépendante lorsqu’elle est sous les ordres du CNDP ou de diktat des personnalités politiques. Elle ne peut pas non plus être indépendante lorsqu’elle ne peut prendre, à elle seule, des initiatives sans une orientation des acteurs politiques, affirme la CASCHIDO.



Mahamat Digadimbaye estime que l’organisation crédible, transparente et indépendante des élections n’est pas uniquement une affaire de classe politique, c’est aussi une affaire de la société civile et du peuple tchadien qui sont des arbitres.



« Il est urgent qu’un consensus se dégage entre les acteurs politiques pour l’adoption d’un chronogramme définitif et exécutoire par la CENI en toute indépendance », martèle enfin le Coordonnateur de la CASCIDHO Mahamat Digadimbaye.