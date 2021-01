TCHAD Tchad : La CCIAMA sensibilise et distribue des kits sanitaires à N’Djamena

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 22 Janvier 2021



Les marchés étant des lieux d'attroupement, les commerçants ont par exemple besoin de sensibilisation pour faire face à l'insalubrité qui entoure leur marchandise, tout en respectant les mesures barrières prises par le gouvernement.

La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d’artisanat (CCIAMA) a sensibilisé et distribué des kits sanitaires ce jeudi 21 janvier 2021, aux opérateurs économiques du marché de Dembé, aux femmes vendeuses de poisson du marché de Chagoua et aux forces de l'ordre du poste de contrôle N'djamena Koura à l'entrée Est de la ville de N'djamena.

Les marchés sont les lieux d'attroupement de la population où chacun cherche à subvenir à ses besoins. La mesure prise par le gouvernement en fermant des points de vente a impacté durablement l'économie des opérateurs économiques et la population toute entière. C'est pourquoi, avec l'allègement de ces mesures, la CCIAMA a décidé de sensibiliser les opérateurs économiques des marchés de la ville de N'djamena en leur distribuant des kits sanitaires pour qu'ils apprennent à respecter les mesures barrières.



Après avoir remis les kits sanitaires aux délégués du marché, le vice-président de la CCIAMA, Brahim Goukouni Nour, a souligné que le marché de Dembé est parmi les grands marchés de la capitale où les denrées alimentaires se vendent parfois dans l'insalubrité. Les commerçants ont ainsi besoin de sensibilisation pour faire face à l'insalubrité qui entoure leur marchandise tout en respectant les mesures prises par le gouvernement. Pour lui, le respect des mesures barrières est le seul alternatif pour éradiquer la covid19 aujourd’hui. Il faut que les commerçants soient propres et exemplaires, car l'ouverture des marchés doit être accompagnée par le respect des consignes exigées par le gouvernement, au risque de voir le gouvernement refermer les marchés.



Les délégués du marché ont été invités à prendre toutes leurs responsabilités. Ainsi chaque commerçant, chaque client, à l'entrée du marché, doit porter son masque, laver ses mains, a exhorté Brahim Goukouni Nour. Le représentant du gouverneur de la ville de N'djamena, Abakar Youssouf Zaïd a quant à lui salué l'initiative de la CCIAMA, pour la sensibilisation et la distribution des kits sanitaires. C'est une initiative pratique dans la mesure où aujourd'hui, nous sommes dans un des grands marchés de la capitale qui compte des milliers d’opérateurs économiques et c'est bien qu'il y ait des mesures d'hygiène sanitaires, a-t-il salué.



La présidente de l'Association des femmes vendeuses des poissons, Mme Fehil Agoï en recevant les kits sanitaires, a chaleureusement salué l'initiative de la CCIAMA qui n'a ménagé aucun effort à les soutenir depuis l'apparition du Covid-19. « À travers ces kits, nous allons aussi dans les petits marchés pour sensibiliser les commerçants sur le respect des consignes donnés par le gouvernement », a-t-elle déclaré. Après le marché de Dembé et le marché du poisson de Chagoua, la délégation de la CCIAMA s'est rendue au poste de contrôle n°5 de N'djamena Koura, à la sortie Est de la capitale. A cette occasion, la délégation a offert quelques kits sanitaires aux forces de l'ordre, tout en leur demandant d'être exemplaires envers la population et les commerçants.





