Tchad : La CNDH dément catégoriquement les accusations de détournements de fonds de l'ECES

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a publié un communiqué le vendredi, rejetant les accusations de détournements de fonds prétendument débloqués par le Centre Européen d'Appui Electoral (ECEES).

Accusations Qualifiées de « Sans Fondement »

La CNDH a qualifié ces accusations de « sans fondement », attribuant ces attaques à un groupuscule aux abois dont l'objectif serait de saper les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires dans la promotion et la protection des droits de l'Homme.

Soutien aux Investissements d'ECES

Dans son communiqué, la CNDH a salué les efforts d'investissement du Centre Européen d'Appui Electoral à travers le Projet d'Appui au Parlement et aux Processus Electoraux (PAPPE). Elle a précisé que les activités financées par l'Union Européenne, via ECES, sont gérées directement par ce partenaire.

Clarification sur la Gestion des Fonds

La CNDH a conclu en affirmant qu'aucun transfert financier du Centre Européen d'Appui Electoral n'est effectué sur ses comptes. Cette déclaration vise à clarifier la gestion des fonds et à dissiper toute ambiguïté quant à l'utilisation des ressources financières dans le cadre de leurs activités.