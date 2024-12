Tchad : La CNDH veille au bon déroulement des élections législatives, provinciales et communales

Observation à Sabangali et dans le département de Loug Chari



Le Président de la CNDH a poursuivi sa tournée dans le quartier Sabangali, où il a vérifié le déroulement des opérations de vote et la qualité des observations. Plus tard, en début d’après-midi, il s’est rendu dans le département de Loug Chari, où il a supervisé le déroulement du scrutin dans plusieurs préfectures de la province de N’Djamena.



Visite à Walia et Mandélia



Dans le 9ᵉ arrondissement, au lycée de Walia, le Président de la CNDH a constaté l’effectivité des bureaux de vote, la présence des agents scrutateurs et des observateurs. Une rencontre impromptue avec la Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration a témoigné de l’intérêt accordé par les autorités au bon déroulement du scrutin.



À Mandélia, il a visité les bureaux de vote installés dans la cour de l’école de la ville. Les agents électoraux et les représentants des partis en lice ont répondu à ses questions sur des points essentiels tels que le respect du secret du vote, la participation citoyenne et le respect des normes électorales.