Tchad : La CONOREC éclaire sur les contestations des agents de révision du fichier électoral

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 25 Juillet 2023, le coordinateur de la cellule technique de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC), Issa Adjidéï, a apporté des éclaircissements sur les mécontentements des agents de révision du fichier électoral.



Selon le coordinateur, la CONOREC a reçu 11 617 dossiers de candidature, dont 11 323 candidats présélectionnés et 6 899 ayant réussi le test. Suite à l'étude des dossiers et aux tests, 1 700 candidats ont été retenus comme agents d'enrôlement, 115 comme maintenanciers et 23 comme administrateurs de concentration. Parmi eux, 100 agents d'enrôlement, 50 maintenanciers et 23 administrateurs sont sur liste d'attente.



Pour les agents actuellement sur le terrain, le coordinateur a expliqué que 1 620 ont été formés et évalués, dont 7 administrateurs de concentration, 34 maintenanciers et 1 424 agents d'enrôlement ont été officiellement déployés.



Concernant les motifs de mécontentement des agents sur le terrain, il a indiqué qu'une erreur s'est produite lors de la réception des 11 617 dossiers, où tous les agents avaient reçu des badges (cartes CONOREC). Certains agents qui n'avaient pas été retenus ont néanmoins utilisé leur carte pour monter à bord des véhicules à destination des provinces. Une fois sur place, leurs noms n'apparaissaient pas sur la liste, provoquant ainsi leur mécontentement, a-t-il justifié.