Tchad : La CST rend hommage à ses agents admis à la retraite qui ont servi pendant plus de 30 ans

Lors de cet événement empreint d'émotion, le directeur des ressources humaines de ladite compagnie, Dina Yaya Terap, a souligné l'importance de cette cérémonie qui commémore le départ à la retraite de leurs collègues. Ces derniers ont en effet dédié plusieurs années à fournir des services exemplaires et fidèles au sein même de l'entreprise. Il a également annoncé que certaines distinctions honorifiques seraient remises à certains d'entre eux qui ont été permanents tout au long de leur carrière. Le Directeur a tenu aussi a exprimé sa gratitude envers les départs en retraites pour leur contribution et énergie ayant grandement contribué à faire évoluer et prospérer cette compagnie.



Cette cérémonie revêt une importance particulière puisqu'elle témoigne du respect et reconnaissance accordés aux employés qui ont consacré une grande partie ou même toute leur vie active au service entreprise. Elle symbolise également le lien indéfectible entre ces agents retraités et la CST, mettant en lumière le rôle inestimable qu'ils ont joué dans son développement.



Prenant la parole aux de ses collègues, le délégué du personnel, Yaba Kadjonka, a d'abord remercié la direction générale a organisé cette cérémonie et a félicité ses collègues admis à la retraite. Il a ajouté que travailler jusqu'à à la retraite est une grâce de Dieu et cette grâce n'est pas accordée à tout le monde. Par ailleurs, compte tenu de la cherté de vie, le délégué du personnel a demandé à la direction générale de faire encore plus afin d'accompagner son personnel qui a passé toute sa vie au service de l'entreprise.



Le directeur général de la CST, Philippe Hoocstor, a félicité tous ses collègues admis à la retraite et a précisé que le nombre d'années que ces derniers ont passée dans cette entreprise reste incontestablement un temps. «Pendant votre séjour dans l'enceinte de la société, vous n'avez ménagé aucun effort pour le développement harmonieux de cette entreprise» a conclut Philippe Hoocstor.



Au-delà des discours officiels, cette célébration marque ainsi un moment solennel où chacun peut prendre conscience du travail accompli par ces hommes et femmes dont les contributions individuelles ont façonné l'évolution même ce fleuron industriel qu'est aujourd'hui CST.



Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie certains agents ont reçus des diplômes d'honneurs pour témoigner leur reconnaissance pour leurs années d'investissement et de service rendu à l'entreprise.