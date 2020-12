TCHAD Tchad : La CTDDH rejette l’Assemblée générale organisée le 4 décembre dernier

Par Info Alwihda - 8 Décembre 2020



Elle l’a fait savoir à travers un communiqué de presse (ci-dessous), signé par les membres de son comité exécutif.

« Le Comité Exécutif de la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) rejette avec vigueur, la mascarade d'assemblée générale organisée le 04 décembre 2020 par les agents du gouvernement, au nom de la CTDDH.



Il rejette également la désignation de Mr AL BOUSSATI comme Secrétaire Général de la CTDDH par un public fourni par le MPS et qui n'a rien à voir avec les militants de cette organisation.



Le Comité Exécutif de la CTDDH rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'assemblée générale qu'il voulait organiser avait été illégalement, arbitrairement et sans aucune raison, interdite par une ordonnance n° 852 signée le par le juge véreux HAMIT MUSTAPHA Nour.



Ce juge laisse des personnes non militantes de la CTDDH, organiser cette forfaiture au nom de l’organisation sans réagir.



La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) dont les membres ont consenti d'énormes sacrifices dans la lutte contre les violations quotidiennes des droits de l'Homme au Tchad ne cédera jamais et ne reconnaitra jamais Albissati qui est notoirement un agent à la solde du gouvernement comme Secrétaire général.



La CTDDH reste déterminée à poursuivre son combat contre l'arbitraire et entend œuvrer pour la protection des plus faibles et des opprimés. Elle réitère son soutien indéfectible à son Secrétaire Général légitime, MAHAMAT Nour Ibedou. Non au diktat du gouvernement à vouloir imposer à tout prix un dirigeant à sa solde.



Non à l'instrumentalisation honteuse de la justice pour faire taire la CTDDH et la transformer en une boîte à éloges pour IDRISS Deby.



Non à la dérive dictatoriale actuelle tendant à l'instauration honteuse de la pensée unique.



Fait à Ndjamena le 06 Décembre 2020 »



Pour le Comité Exécutif :

Le Trésorier Général : Hissein Deye Le Secrétaire à l’Encadrement et à la Formation aux Droits de l’Homme : Abbas Al- Hassan ;

Le Secrétaire à l’Encadrement et à la Formation aux Droits de l’Homme adjoint : Souradj Mahamat Fatadjalil ;

Le Chargé de Documentation : Garba Ahmat Dogo ;

Le Secrétaire Chargé des Relations Publiques et Programmes : Khalid Daoud Mahamat Saleh ;

Le Secrétaire Chargé des Relations Publiques et Programmes Adjoint : Awat Mahamat Awat ;

Le Secrétaire Chargé des Affaires d'urgence et assistance judiciaire : Haggar Mahamat Abdelkerim ;

Le secrétaire Chargé de Mobilisation et sensibilisation Adjoint : Limane Issa Ngaré.





