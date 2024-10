Tchad : La Chine et l'OMS unissent leurs forces pour renforcer le système de santé tchadien

Ce dialogue a mis en lumière le rôle crucial que joue la Chine dans la lutte contre les maladies tropicales négligées au Tchad. L'OMS a salué les efforts déployés par la Chine pour soutenir le système de santé tchadien et a exprimé le souhait de renforcer cette collaboration.



Les échanges entre les deux parties ont porté sur plusieurs sujets clés, notamment la lutte contre les maladies tropicales négligées. La Chine a apporté un soutien significatif au Tchad dans la lutte contre ces maladies qui affectent des millions de personnes dans le monde. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les capacités des établissements de santé tchadiens, notamment en matière de formation du personnel médical et d'équipement. L'accès à des médicaments de qualité et à des coûts abordables est un enjeu majeur pour la santé publique au Tchad. La Chine et l'OMS ont évoqué les possibilités de collaboration dans ce domaine.



Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération entre la Chine et le Tchad dans le domaine de la santé. Les deux parties ont convenu de renforcer leur partenariat afin d'améliorer la santé des populations tchadiennes.