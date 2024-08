Tchad : La Croix-Rouge du Sila initie 70 secouristes en formation communautaire

Plus de soixante-dix secouristes seront formés pendant 7 jours en Premier Secours à Base Communautaire (PSBC) par la Croix-Rouge provinciale. Ces derniers seront familiarisés avec le thème "Ensemble pour l'humanité : renforcement des capacités des volontaires". Ils seront outillés sur des techniques concernant les saignements abondants, le brancardage, le bandage des plaies, des brûlures, des morsures, et des piqûres, ainsi que sur l’hygiène et l’assainissement.



Le trésorier général, représentant le président du Comité Provincial de la Croix-Rouge du Sila, Mahadi Moukhtar Amin, a précisé que la vision première de cette entreprise humanitaire est de former au moins une personne en premiers secours dans chaque famille. Il a également attiré l’attention des lauréats sur le fait qu'ils ne doivent pas jouer le rôle d’infirmier, de sage-femme, ni de médecin, mais celui de volontaire secouriste au service de la population.



Le rôle premier d’un secouriste à base communautaire consiste à offrir des premiers soins d’urgence à une personne victime d’un malaise, puis à l’orienter immédiatement vers un centre de santé pour recevoir des traitements appropriés.



À cet effet, Mahadi Moukhtar Amine a exhorté les participants à suivre attentivement les enseignements qui seront dispensés par les formateurs.