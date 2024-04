Tchad : La Croix Rouge et l'OIM s'associent pour soutenir les plus vulnérables

Cette rencontre a permis aux deux responsables de discuter de leurs activités respectives et d’explorer les possibilités de collaboration pour le bien des populations vulnérables. Ils ont notamment échangé sur la réponse à la crise au Soudan, qui a des répercussions sur l’Est du Tchad, la région du Lac et le Nord du Pays.



La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) est le plus grand réseau humanitaire du monde, rassemblant plus de 16 millions de volontaires dans plus de 191 pays pour le bien de l’humanité1. Elle soutient l’action locale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, contribuant ainsi à l’aide aux populations vulnérables dans des contextes de crise et de catastrophe.



La collaboration entre ces deux institutions est essentielle pour renforcer la réponse humanitaire et apporter un soutien efficace aux personnes touchées par les crises dans la région. Leur engagement conjoint contribuera à atténuer les souffrances et à promouvoir la résilience des communautés en difficulté.