Tchad : La Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme face aux inondations dévastatrices

Le 14 septembre 2024, M. Khalla Ahmat Senoussi, président national de la Croix-Rouge du Tchad, a tenu un point de presse au siège de son institution pour fournir des précisions sur la situation. Il a souligné que ces inondations ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, mais qu'elles sont également exacerbées par des changements climatiques de plus en plus imprévisibles.



Selon M. Senoussi, les fortes précipitations, les crues éclairs et la montée des eaux font partie d'un schéma plus large lié au changement climatique, affectant douloureusement les populations vulnérables du Tchad. Pour répondre aux besoins immédiats des 389 000 personnes les plus touchées, la Croix-Rouge et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) se sont engagées à fournir des abris, des services de santé, de l'eau, des installations sanitaires et de la nourriture.

M. Senoussi a également souligné la nécessité de passer d'une gestion réactive des catastrophes à une approche proactive et à long terme, visant à renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables.



Il a conclu en décrivant la scène sur le terrain comme "horrible" et "désolante", appelant à une réponse adéquate et affirmant que la FICR et d'autres partenaires sont mobilisés pour améliorer les conditions des populations en détresse. Cette situation nécessite une attention urgente pour sauver des vies et reconstruire des communautés affectées par ces inondations dévastatrices.