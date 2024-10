Tchad : La DANA renforce les compétences de ses cadres en analyse de données pour une meilleure lutte contre la malnutrition

Dans le cadre de son engagement pour une meilleure prise en charge de la nutrition au Tchad, la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) organise, du 17 au 20 octobre 2024, un atelier de renforcement des capacités de ses cadres. Cet événement, qui se tient à N’Djamena, est rendu possible grâce au soutien du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l’Union Européenne.



L’objectif principal de cet atelier est de familiariser les participants aux outils statistiques SPSS et aux fonctionnalités avancées d’Excel. Ces logiciels, indispensables dans le domaine de l'analyse de données, permettront aux cadres de la DANA d’améliorer la qualité des données collectées sur la nutrition et la sécurité alimentaire ; mieux analyser les résultats des enquêtes et des études ; produire des rapports plus précis et plus pertinents pour éclairer les décisions politiques et les interventions en matière de nutrition et renforcer les capacités nationales en matière de gestion et d'analyse de données.



Cet atelier s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer le système national de surveillance nutritionnelle et à améliorer la prise en charge de la malnutrition au Tchad.