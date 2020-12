Tchad : La FGC offre des bourses scolaires aux filles du Mayo Kebbi Ouest

Les meilleures élèves filles de la province du Mayo Kebbi Ouest ont reçu le 21 décembre dernier, la bourse scolaire de la Fondation Grand Cœur (FGC). La cérémonie qui marque la célébration du mérite et de la reconnaissance de ses filles s'est déroulée au siège du Syndicat des Enseignants Tchad (SET) à Pala.



C'est le délégué d'éducation nationale et de la promotion civique du Mayo Kebbi Ouest, Zouyané Abel, qui a présidé la cérémonie, en présence du point focal de la Fondation Grand Cœur, Tao Justin, des parents d'élèves et des filles bénéficiaires des bourses scolaires.



En 2019-2020, la Fondation Grand Cœur a offert à 20 filles de la province du Mayo Kebbi Ouest, des bourses dont la valeur s'élève à 75 000 FCFA par fille, choisies parmi les meilleures des classes de 3ème. Les choix sont faits par les inspections départementales de l'éducation nationale et de la promotion civique (IDEN-PC) du MKO. Pour l'année scolaire en cours, 16 filles ont été retenues. La seule condition de choix est le passage en classe supérieure, avec une moyenne supérieure ou égale à 12.