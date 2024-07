Tchad : La FMM met en service un projet d'adduction d'eau dans le secteur 2 à Barkalam

Le commandant de la force, le général de division Ibrahim Sallau Ali, a souligné l'importance de ce projet pour la population locale. Ce projet, exécuté par les groupes de la DCI, fait partie de l'initiative de l'Union européenne visant à stabiliser les communautés autour du bassin du lac Tchad.



Le général Ali a souligné l'engagement de la FMM à soutenir les communautés locales. Il a fait remarquer que le projet d'approvisionnement en eau est l'une des nombreuses initiatives visant à soutenir les communautés rurales. Il a également reconnu les efforts diligents des groupes DCI pour leur exécution efficace et rapide du projet, qui devrait jouer un rôle crucial dans l'amélioration du bien-être des résidents de Barkalam.



Représentant la communauté locale, le sultan de Barkalam, Mahamat Modu, a exprimé sa gratitude envers la FMM pour son soutien. Il a noté que la fourniture d'une eau propre et accessible améliorerait considérablement la qualité de vie des habitants, ajoutant que de telles initiatives contribueraient à maintenir la paix et la stabilité dont jouit actuellement la communauté.



Le projet d'approvisionnement en eau nouvellement mis en service est équipé d'un puits alimenté par énergie solaire, d'un réservoir important de 10 000 litres et de six robinets placés de manière à être facilement accessibles. La communauté de Barkalam peut ainsi bénéficier d'une source durable d'eau propre, ce qui s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à améliorer les conditions de vie dans le bassin du lac Tchad.