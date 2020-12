TCHAD Tchad : La FOJEPAD organise un débat sur les effets de la drogue et de l’alcool

Pour les différents panélistes, la consommation de la drogue et de l'alcool a des répercussions sur l'état physique et psychique de la personne, avec en prime, des conséquences socioéconomiques.

Lundi 28 décembre 2020, la Fondation des Jeunes Patriotes pour le Développement (FOJEPAD) a organisé à Notre tente d'Abraham, sis au quartier Amriguebé, une conférence-débat sous le thème : « les effets de la consommation des drogues et d’alcool ». Les panélistes étaient composés de Hamit Nassour, Adam président de FOJEPAD, Abdraman Issa Addi, censeur du lycée et conseiller interprète en arabe, Abdraman Mahamat Agrimi, chargé de la communication et des relations extérieures, N'djaha Tadion Sosthene, SGA de la FOJEPAD, et ainsi que le modérateur Mahamat Saleh Hamid. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la célébration de la nouvelle année, moment au cours de laquelle les jeunes s'exposent à l’alcool et aux drogues. La FOJEPAD est une association qui lutte pour le bien-être social de la population en général, et celui des jeunes en particulier.



Pour le président de la FOJEPAD, Hamit Nassour Adam, le choix de ce thème n'est pas fortuit. C’est un message envoyé aux jeunes pour préserver leur vie de l’alcool, la drogue et même, et au cas ils s'entêteraient à les prendre, qu’ils les consomment avec modération. Car la consommation des drogues et de l'alcool a des répercussions sur l'état physique et psychique de la personne. « Nous sommes déterminés à fournir le maximum de nos efforts pour lutter contre le fléau qui affecte notre vie », a-t-il déclaré.



Conséquences socioéconomiques

Le panéliste Abdraman MHT Agrimi a quant à lui rappelé que le mot alcool qui trouve son origine dans le monde arabe (couhoul) se définit comme une molécule chimique provenant d'une fermentation du sucre contenu dans les bouteilles de céréales et des racines. Abdraman MHT Agrimi est allé jusqu'à faire des recherches sur les alcools les plus chers au monde. Parmi ces alcools, il trouva Henri 4 dont une bouteille coûte 2 millions de dollars, soit 1 milliard de FCFA. Pour lui, c’est une perte pour la société. Il révèle qu’une fois l'alcool consommé, il passe directement dans l'intestin et se propage dans tout le corps.

Il indique que l'alcool pousse à l'incitation, à l'ivresse et plus grave, au coma hystérique. L'alcool a ses effets à court et long terme également. A court terme, il y a la baisse de la vigilance, les facteurs d'agressivité et les actes de criminalité. A long terme, les conséquences sont liées à la santé de l'individuation. Il y a aussi les conséquences socioéconomiques a précisé Abdraman MHT Agrimi.



Le panéliste N'djaha Tadion définit quant à lui la drogue comme une substance naturelle ou artificielle qui modifie le fonctionnement normal du corps et ou du cerveau. Elle fut conçue par le psychiatre Jean Thuillier et par le professeur des universités et médecin Yves Pelicier qui classèrent la drogue en trois groupes : les dépresseurs du système nerveux ; les stimulants et les perturbateurs hallucinogènes. Pour N'djaha Tadion, toutes les drogues sont règlementées ou prohibées. Les drogues licites sont règlementées à travers leurs usages et ventes. Les drogues illicites sont celles dont les textes en interdisent et en dépriment. Pour lui, les effets varient selon la nature de la drogue.





