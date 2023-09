Tchad : La FTFA s'efforce de redorer le blason du football en vulgarisant les textes de base

La présidente du Comité de Normalisation, Maître Jacqueline Moudeïna, a expliqué que cet atelier qui se déroulera jusqu'au 5 septembre 2023, offre aux acteurs du football tchadien l'occasion de discuter, d'identifier les problèmes et de trouver des solutions aux défis qui entravent le développement du football dans le pays.



Maître Jacqueline Moudeïna a souligné l'importance de cet atelier et encourage les participants à s'exprimer librement, dans le respect des opinions des autres.



L'atelier est supervisé par Maître Happi Dieudonné, consultant de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et vice-président de la commission de gouvernance de la Confédération de football association (CAF). Selon lui, le football tchadien revêt une grande importance pour la FIFA, mais il est actuellement en déclin en raison d'une mauvaise gestion. Il rappelle que le monde du football est un monde de passion et appelle les acteurs du football tchadien à travailler avec honnêteté pour élever la FTFA au plus haut niveau en Afrique centrale.