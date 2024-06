Tchad : La Fédération des producteurs du Lac ambitionne une production record

Cette journée de vulgarisation avait pour objectif de présenter les activités de la fédération provinciale des producteurs de semences du Lac aux autorités, aux partenaires et aux humanitaires œuvrant dans la province du Lac.



Selon le président de la fédération, Adam Zakaria Yacoub, depuis sa création en 2019, la fédération, avec l'appui du Comité International de la Croix-Rouge, a su marquer une avancée notable dans l'emblavure et la production de semences certifiées, passant de 9 à plus de 80 tonnes. En perspective, la fédération compte augmenter la production de semences de maïs, de mil, d'arachide, de niébé et de gombo à plus de 600 tonnes, a-t-il affirmé.



Le délégué provincial de l’agriculture du Lac, Ma-Albaye Bandoum, et le responsable provincial de la direction des semences et plants, Ali Ousmane Mahamat, ont relevé que le manque de semences améliorées et adaptées a toujours été la cause principale de la baisse de la production. Ils invitent les différents partenaires à se rapprocher de la fédération et de la direction des semences et plants pour se procurer des semences améliorées et adaptées au changement climatique.



Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou, a déclaré que cette journée de vulgarisation des activités de la fédération s'inscrit dans le cadre général de la politique du gouvernement visant à lutter plus efficacement contre l'insécurité alimentaire.



La visite guidée des stands a clôturé la cérémonie.