Tchad - La Foire des Métiers des Femmes à Mao : Un événement majeur pour promouvoir l'autonomisation des femmes et le développement local

Lors d'une première rencontre préparatoire, l'équipe du Comité d'organisation a présenté au Gouverneur, en sa qualité de Président d'honneur de la foire, les ambitions de cet événement. Le Premier Magistrat a salué cette initiative louable et a réaffirmé son soutien indéfectible à sa réussite.



La foire offrira une plateforme aux femmes entrepreneures pour présenter et vendre leurs produits artisanaux et transformés, tels que les textiles, les produits agroalimentaires et les objets d'art.



L'événement mettra en lumière les compétences et le savoir-faire des femmes dans divers domaines professionnels, encourageant ainsi leur participation active au développement économique local.



La foire stimulera l'activité économique en attirant des investisseurs et en favorisant la création d'emplois, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.



La foire facilitera la mise en réseau et la collaboration entre les femmes entrepreneures, les entreprises locales, les organisations de la société civile et les institutions gouvernementales, favorisant ainsi la croissance économique inclusive.



Le Gouverneur du Kanem a exprimé son engagement ferme à soutenir la réussite de la Foire des Métiers des Femmes. Il a exhorté le Comité d'organisation à faire preuve de détermination, de transparence et de solidarité pour garantir le succès de cet événement historique.



Le Gouverneur a également souligné l'importance de la mobilisation de tous les acteurs clés et des ressortissants de la province pour assurer le succès de la foire. Il a appelé à une participation pleine et active de tous afin de faire de cet événement une plateforme efficace pour la promotion et l'autonomisation des femmes du Kanem, contribuant ainsi à leur pleine participation au développement socio-économique local.



La Foire des Métiers des Femmes à Mao s'annonce comme un événement crucial pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la valorisation des compétences locales et la stimulation de la croissance économique dans la région du Kanem. Le soutien indéfectible du Gouverneur et l'engagement collectif des acteurs locaux garantissent le succès de cette initiative prometteuse.