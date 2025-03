Tchad : La Fondation Maarif de Türkiye célèbre le Ramadan avec un Iftar de partage et de fraternité

Le 13 mars 2025, la Fondation Maarif de Türkiye au Tchad a organisé un Iftar Sayim réunissant le ministre de l'Éducation, le personnel de la fondation et divers invités, dans une ambiance de convivialité et sans distinction. Dans son allocution, Cengiz Atay, représentant de la Fondation Maarif au Tchad, a souligné que le jeûne durant le mois de Ramadan constitue un modèle unique de solidarité et de coopération. Il a précisé que cette solidarité transcende les frontières religieuses, englobant toutes les personnes, indépendamment de leur confession. Selon lui, le Ramadan est une occasion précieuse pour célébrer les valeurs de modération, de tolérance, et de coexistence pacifique. Atay a également exprimé sa gratitude envers le personnel de la fondation pour les efforts déployés au cours du premier trimestre, qui ont été marqués par des résultats positifs. Il a encouragé chacun à continuer sur cette lancée et à s'efforcer de faire encore davantage pour promouvoir les objectifs de la fondation. Cet Iftar s'inscrit dans le cadre des programmes et des objectifs de la Fondation Maarif, visant à améliorer l'atmosphère de travail, à renforcer la cohésion et à établir des liens de fraternité et d'amour au sein de la famille de la fondation. L'événement a également contribué à renforcer l'esprit d'équipe et à atteindre les résultats escomptés. La rencontre a rassemblé de nombreux cadres, mettant en exergue l'importance de la fraternité pour renforcer les liens professionnels et le bien-être, particulièrement en cette période bénie du Ramadan. Cet événement témoigne de l'engagement de la Fondation Maarif à promouvoir des valeurs de respect et de collaboration au sein de la communauté.