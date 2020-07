Tchad : "La France sera au rendez-vous de la relance du développement" (ambassadeur Bertrand Cochery)

"J’ai la conviction que nous pouvons faire plus, à titre bilatéral et européen, et surtout disposer de cadres de concertation plus efficaces et plus fluides avec nos amis tchadiens", a-t-il ajouté.



Selon Bertrand Cochery, "cela sera d’autant plus nécessaire que l’année 2021 sera placée sous le signe d’un triple agenda particulièrement exigeant. Il faudra concilier trois calendriers (présidentielles, législatives et présidence tchadienne du G5 Sahel à partir de février 2021)."



Santé, éducation, enseignement supérieur, diversification de l'économie tchadienne, projets de l'Agence française de développement, l'ambassadeur s'est engagé : "La France sera au rendez-vous de cette relance du développement."