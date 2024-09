Tchad : La France soutient la prévention des inondations avec un don de 12 tonnes de matériel

Lors de la cérémonie de remise, Mahamat Assileck Halata, deuxième vice-président du comité national, a souligné l'importance de ce soutien. Il a déclaré que grâce à la France, le Tchad a reçu des matériaux essentiels pour faire face aux inondations récentes. Ce geste illustre les relations solides entre le Tchad et la France, ainsi que l'entente cordiale entre les présidents Mahamat Idriss Déby Itno et Emmanuel Macron.



Halata a ajouté : « La France se tient aux côtés du peuple tchadien, particulièrement en ces moments difficiles, où l’on reconnaît les vrais amis. » Il a aussi exprimé sa gratitude pour cette initiative, notant que la réception de ce matériel représente un défi que le comité se doit de relever.



De son côté, le lieutenant-colonel Gérard Re, conseiller du directeur de la protection civile, a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir les efforts du gouvernement tchadien en matière de secours et d’aide à la population. Il a précisé que ce don est un modeste témoignage de solidarité, visant à accompagner les populations les plus vulnérables.



Le don de 12 tonnes comprend des équipements divers, des outillages, des équipements de campement, des médicaments et motopompes.



Cette initiative souligne l'engagement de la France envers le Tchad, en apportant un soutien crucial pour la prévention des inondations et en renforçant les liens d'amitié entre les deux nations. Le matériel reçu sera vital pour aider les communautés touchées par les inondations récentes.