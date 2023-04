Tchad : La Francophonie plaide pour la mobilité des étudiants entre universités publiques et privées

Le président du conseil d'administration de l'Université de la Francophonie, Dr Allamaye Golbey Levi, a expliqué que l'établissement avait organisé cette conférence en raison de l'injustice subie par les étudiants des universités privées. Il a précisé que "le problème de mobilité des étudiants entre les universités publiques et privées est un problème en cours de résolution à l'extérieur (...) Les diplômés des universités privées du Tchad, lorsqu'ils arrivent au Cameroun, par exemple, sont facilement accueillis dans les universités publiques camerounaises. Au Gabon ou au Congo, ils n'ont pas de difficulté à s'inscrire pour faire le cycle de master dans ces universités publiques".



Le PCA de la Francophonie a ajouté que "cette communication s'adresse à nos étudiants et à tous les étudiants des universités privées pour qu'ils comprennent que lorsqu'ils sont titulaires d'une licence et qu'ils ne peuvent pas accéder à une université publique de notre pays, ils ont la facilité d'accéder à n'importe quelle université publique de la zone CEMAC".



Dr. Levi a ensuite rappelé que cette pratique relevait simplement de l'arbitraire, car aucun texte juridique au Tchad n'interdisait cette mobilité entre les étudiants des universités privées et publiques. Mais dans la pratique, les responsables ferment la porte, refusant l'accès à ces étudiants du privé pour entrer dans ces universités publiques.



Enfin, le PCA de la Francophonie a interpellé le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour qu'il prenne en main cette affaire et permette cette mobilité. "Puisque l'harmonisation du programme entre le public et le privé est en place, mais aussi que les conditions dans lesquelles les privées forment sont les mêmes conditions que celles dans lesquelles les étudiants du public sont également formés", a-t-il conclu.