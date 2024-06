Tchad : La Garde Forestière et Faunique mène une offensive contre le déboisement illégal

Deux sites, appartenant à un général de l'armée et à un ancien ministre du commerce (dont le nom n'a pas été divulgué), ont été inspectés par les agents. Sur ces deux sites, des coupes abusives de bois verts ont été constatées.



Le Général Bokhit Ali Djar a fermement condamné ces actes qualifiés de "crimes contre l'environnement". Il a assuré que les auteurs seront sévèrement punis, soulignant que "personne n'est au-dessus de la loi".



M. Kemba Kya Dambil, Directeur des affaires juridiques et contentieux au sein de la Garde Forestière et Faunique, a rappelé que si le défrichement des champs n'est pas illégal en soi, il est toutefois soumis à une réglementation stricte. Les individus souhaitant défricher leurs terres doivent obtenir une autorisation préalable auprès des autorités compétentes et respecter les techniques autorisées.



Onze ouvriers travaillant sur les sites illégaux ont été arrêtés et les travaux ont été ordonnés à l'arrêt immédiat.



Cette action coup de poing de la Garde Forestière et Faunique envoie un message fort aux contrevenants : la lutte contre le déboisement illégal est une priorité et les auteurs d'actes nuisibles à l'environnement seront traduits en justice.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large visant à protéger les ressources forestières du Tchad et à préserver l'environnement pour les générations futures.