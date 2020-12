Tchad : La Gendarmerie nationale donne son bilan sécuritaire de l’année 2020

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati a donné un point de presse ce 29 décembre 2020. Face aux hommes de médias, il s’est agi d’informer l’opinion nationale des activités menées par la Gendarmerie nationale au cours de l’année 2020. « Nous nous sommes résolument mis au travail avec l’ensemble des composantes de notre institution pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens », déclaré le général Djontan Marcel Hoïnati qui a pris ses fonctions le 6 janvier 2020.



Durant l’année qui s’achève, les opérations menées par les hommes de la Gendarmerie nationale, ont abouti à, appréhender 57 coupeurs de route et autres malfaiteurs, récupérer 465 armes de différents calibres et à saisir un nombre important de drogue, des produits prohibés et des boissons frelatées. Dans le même ordre d’idées, une récente mission d’inspection effectuée dans quelques provinces du pays a permis de saisir plusieurs armes de guerre notamment à Massenya, Ati et Biltine. Bien plus, les présumés coupeurs de routes et autres malfaiteurs ont été remis à la justice.



Par ailleurs, la Gendarmerie nationale a été mise à contribution pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Cette action a permis de réduire substantiellement le taux de contamination de cette pandémie dans le pays. L’occasion a été donnée, à travers le point de presse, de rappeler à la population tchadienne, le respect de ces différentes mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus. “Nous appelons la population à une franche collaboration avec les forces de l’ordre pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes”, a terminé le chef de coprs qui n’a pas manqué de féléciter tous les respnsables en charge de la sécurité, pour leur implication ayant permis d’obtenir un tel résultat.