Tchad : La HAMA met en garde contre des propos injurieux dans une émission radio

L’émission « Ma Cité » diffusée le 27 décembre 2020 n’a pas laissé indifférente la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA). En effet, cette instance a accordé une audience au PDG du Groupe Vision le 30 décembre 2020. Il s’agissait pour cette audience publique, d’attirer l’attention des responsables du Groupe Vision, sur le contenu de l’émission interactive « Ma Cité ». « La HAMA a déploré les interventions des auditeurs incitant à la haine et à la tenue des propos injurieux », rappelle le communiqué de presse rendu public par l’instance de régulation. Ainsi, elle « appelle le PDG à mieux encadrer les producteurs des émissions, surtout interactives et à la responsabilité sociale du journaliste».



Par ailleurs, la HAMA regrette que le radio Vision Fm ne dispose, ni des ressources humaines compétentes, ni les capacités techniques pour la production d’une émission interactive. Par conséquent, elle l’invite à plus de vigilance et appelle les autres responsables des radios à veiller au contenu de leurs programmes. L’objectif d’éviter des dérapages verbaux, selon la HAMA.



En réponse à cela, le Groupe Vision Plus a réagi : « L'émission s'appelle plutôt Tribune de ma cité. Elle se passe tous les dimanches de 7h à 8h sur Vision Fm. Le thème, objet de cette interpellation de la HAMA était porté sur la marche pacifique des Transformateurs du 23 décembre 2020. Comme quoi, lorsque vous parlez des Transformateurs, vous réveillez tous les abeilles du régime ».