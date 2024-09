Tchad : La Hongrie investit 200 M€ pour le développement économique

Détails de l'Accord

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à New York pour officialiser ce partenariat. Máthé László Eduárd, envoyé spécial de la Hongrie au Sahel, a souligné l'importance de cet accord sur Twitter : « La sécurité commence par la stabilité économique, et ce programme contribuera de manière significative au développement du Tchad. »



Objectifs du Partenariat

Ce programme de crédit d'aide vise à renforcer l'infrastructure économique, promouvoir le développement durable et améliorer la résilience face aux défis socio-économiques.

Accélération du développement économique du Tchad : Les fonds alloués par la Hongrie pourraient être investis dans des secteurs clés de l'économie tchadienne, tels que l'agriculture, l'énergie, ou les infrastructures, stimulant ainsi la croissance économique et créant des emplois.

Renforcement de la coopération régionale : Ce partenariat pourrait renforcer la position de la Hongrie en Afrique, notamment dans la région du Sahel, où les enjeux sécuritaires et humanitaires sont importants.

Amélioration des conditions de vie des populations : Les projets financés grâce à ce prêt devraient avoir un impact positif sur la vie des Tchadiens, en améliorant leur accès aux services de base (eau, électricité, santé, éducation).



Conclusion

Cet engagement de la Hongrie représente un pas important vers un avenir meilleur pour le Tchad, en favorisant la coopération internationale pour le développement et la stabilité dans la région.