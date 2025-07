Tchad : La Hongrie s'engage à soutenir le développement du secteur de l'élevage

Le Dr. Ousmane Yoskoye Sougoumi, Secrétaire Général du Ministère, a ouvert le forum en soulignant son importance : « Ce forum est une étape importante dans la coopération entre le Tchad et la Hongrie. C’est aussi l’occasion de partager les expériences, d’évaluer les résultats, d’identifier les défis et de développer des solutions. »





Cet événement est le fruit d'une collaboration entre l’IRED au Tchad et l’Université Hongroise des Sciences de l’Agriculture et de la Vie (MATE). Ce partenariat vise à renforcer la coopération scientifique et pratique dans le secteur de l'élevage tchadien.



Construction d'un Centre d'Excellence et renforcement des capacités

La cérémonie d'ouverture a également été marquée par la pose de la première pierre du Centre d’Excellence sur le site de l’IRED. Le Dr. Abdel-aziz Arada Izzedine, directeur général de l’IRED, a expliqué que ce centre améliorera la production et la transformation du lait de chamelle de l'Institut, et se concentrera sur l'insémination artificielle et la recherche génétique.





Ce Centre d'Excellence permettra des avancées en éducation et en recherche, tout en offrant un soutien technique crucial aux éleveurs tchadiens. Les deux parties estiment que cette coopération pourrait servir de modèle pour d'autres partenariats entre pays en développement et pays développés.



Engagement hongrois et accord sur la sécurité alimentaire

M. Szabolcs Attila Koczka, attaché économique et commercial, Premier Secrétaire de la délégation hongroise, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Tchad dans le secteur de l'élevage. Il a déclaré que la Hongrie est prête à contribuer activement au développement de l'agriculture et de l'élevage au Tchad.





Le forum a inclus plusieurs présentations techniques. À la fin de l'événement, un protocole d’accord sur la recherche et le développement dans le domaine de la sécurité alimentaire a été signé entre le COCOQDA (Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires) tchadien et le NÉBIH (Office National de Sécurité de la Chaîne Alimentaire) hongrois.