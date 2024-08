Tchad : La JEA forme une nouvelle génération de leaders chrétiens : 106 nouveaux chefs et cheftaines intronisés

Un nouveau chapitre s'ouvre pour la Jeunesse Évangélique Africaine (JEA) avec la sortie le 4 aout de la 12ème promotion des aspirants chefs et cheftaines des troupes Flambeaux et Lumières. Baptisée "Réparateurs de péchés", cette promotion, forte de 106 jeunes, est désormais prête à encadrer les nouvelles générations de chrétiens.



Pendant 21 jours, ces jeunes ont suivi une formation intensive au Lycée Ibrahim Mahamat Itno, acquérant ainsi les connaissances nécessaires pour assumer leurs futures responsabilités. Au programme : enseignements bibliques, pédagogie, secourisme, et administration. L'objectif ? Former des leaders capables d'accompagner les jeunes dans leur croissance spirituelle et personnelle.



Le Président de la Région ecclésiastique N°1/Annexe de Ndjamena, Pasteur Tchoumou Dapsia, a exhorté les nouveaux diplômés à faire preuve de responsabilité et à mettre en pratique les enseignements reçus. Le Directeur de la formation, le Surveillant Mbaïrassem Edias, a quant à lui insisté sur l'importance de mettre ces connaissances au service des autres, en particulier des jeunes.



Cette cérémonie marque une étape importante dans la vie de la JEA, qui œuvre depuis de nombreuses années à l'éducation chrétienne des jeunes. En formant de nouveaux leaders, l'organisation contribue à pérenniser son action et à renforcer l'Église.