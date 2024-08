Tchad : La LPFN derrière ses représentants en Ligue des Champions et Coupe CAF !

As PSi affrontera le club tunisien Us Monastir lors du Tour Préliminaire de la Ligue des Champions. Elect-Sport participera à la Coupe CAF et fera face à Nsoatreman du Ghana.



La Ligue (LPFN) invite l'ensemble des Tchadiens à se mobiliser derrière l'AS PSi et Elect-Sport, les deux représentants du pays dans les compétitions africaines de la CAF.



Ces deux clubs ont l'opportunité historique de faire briller les couleurs du Cameroun sur la scène continentale. Pour les soutenir dans cette aventure, la LPFN lance un appel à tous les amoureux du football à se rassembler, à encourager nos équipes et à créer une véritable ferveur autour de ces événements.



La LPFN met en place de nombreuses actions pour mobiliser les supporters et créer une ambiance festive autour de ces matchs. Des soirées de retransmission dans les maquis, des partenariats avec les radios locales, des campagnes de SMS... tout sera mis en œuvre pour faire vivre cette épopée africaine au plus grand nombre.