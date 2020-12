Tchad : La LTDH sensibilise à Abéché sur la loi portant protection des handicapés

La coordination régionale du Ouaddaï/Biltine de la Ligue Tchadienne des Droits de l'Homme a organisé mercredi dernier à son siège, sis au quartier Zongo dans le 4ème arrondissement de la commune d'Abéché, une journée d'information et de sensibilisation sur les modalités d'application de la loi N°007 portant protection des personnes handicapées en République du Tchad.



Cette journée a été animée conjointement par Mahamat Ali Imam et le délégué de l'accès au droit et à la justice près la Cour d'appel d'Abéché, Me Danibé Djimadoum. C’était en présence de plusieurs membres de l'Association des handicapés moteurs du Ouaddaï. Au cours de la rencontre, plusieurs points relatifs au décret d'application régissant la loi 007 portant protection des personnes handicapées, ont été débattus en faveur aux concernés.



Mahamat Ali Imam et Me Daniel Djimadoum ont fait savoir que pour avoir accès à tous les avantages de ladite loi, les personnes handicapées devront tout d'abord obtenir une carte d'invalidité qui leur conférer leur statut. Et cette carte sera délivrée par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, dès le début du 1er trimestre de l'année 2021.