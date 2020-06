Tchad : La Ligue contre le cancer apporte son appui à des établissements de N'Djamena

La Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer (LTCC) a remis mercredi des kits d'hygiène à six établissements et instituts de N'Djamena, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Le don a été réceptionné au siège de la LTCC, en présence du délégué provincial à l'enseignement.



Le président de la LTCC, Dr. Manikasse Palouma, a estimé que la Ligue ne peut rester en marge de l'effort de lutte. "L'éducation est la base d'une nation, il faut la préserver à tout prix", a-t-il dit.



Dr. Manikasse Palouma a attiré l'attention de la population sur l'optimisme prématuré car le pari n'est pas encore gagné ; les mesures gouvernementales doivent être toujours respectées pour éviter la résurgence de la maladie.



Chamsadine Mahamat Dahab, proviseur du lycée Félix Eboue, a exprimé sa reconnaissance pour ce don qui contribuera à une reprise sans inquiétudes.



Pour sa part, le délégué provincial de l'enseignement, Doungous Abraye, s'est réjoui de cette action patriotique. Il a exhorté les bénéficiaires de ces kits à une gestion efficace et efficiente car la santé en dépend.