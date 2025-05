Tchad : La Mairie de Sarh intensifie les efforts d'assainissement pour prévenir les inondations

Monsieur Sidothé Beteloum, secrétaire de séance à la mairie de Sarh, a expliqué que cette opération s’inscrit dans une stratégie globale visant à rendre la ville propre, salubre et attrayante. « Depuis notre entrée en fonction, la propreté et la prévention des risques sont au cœur de nos priorités. Notre objectif est d'offrir un cadre de vie sain et agréable à tous les habitants de Sarh », a-t-il affirmé.





Il a souligné l'urgence de cette action face à l'arrivée imminente des fortes pluies. « Chaque année, durant la saison pluvieuse, de nombreux quartiers de notre ville sont touchés par des inondations en raison de l'obstruction des caniveaux. Afin d'éviter ces désagréments et ces dommages, nous avons pris la décision d'anticiper et de lancer ces travaux de curage dès maintenant. C'est notre responsabilité de protéger la population et leurs biens », a-t-il insisté.





Les équipes techniques de la mairie, avec le soutien de jeunes volontaires, sont actuellement déployées sur plusieurs axes principaux de la ville, procédant au retrait des déchets, du sable et des matières plastiques qui se sont accumulés dans les caniveaux. L'exécutif communal espère que cette mobilisation collective se maintiendra tout au long de la saison des pluies.





En s'attaquant proactivement à l'un des principaux facteurs des inondations urbaines, la mairie de Sarh envoie un message clair de prévention et démontre sa détermination à anticiper et à gérer les défis environnementaux auxquels la ville pourrait être confrontée.